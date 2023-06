Há mais de um ano que o Ministério da Saúde adia a regulamentação de uma lei que muitos casais aguardam com grande ansiedade. Trata-se da lei da gestação de substituição, as popularmente chamadas - ainda que com algum incorreção - "barrigas de aluguer".

O Ministério da Saúde garantiu, no entanto, à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que o documento será discutido em Conselho de Ministros já nas próximas semanas.