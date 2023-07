Greve em Hollywood põe em risco conclusão da segunda parte de “Missão Impossível”

A greve dos atores de Hollywood está a ter um enorme impacto na indústria do cinema, com centenas de filmes e séries agora suspensos. O lançamento de “Oppenheimer” foi antecipado uma hora, para salvaguardar as entrevistas antes da greve ser convocada. Mas as próximas estreias deste ano e de 2024 já não terão a mesma sorte. Em risco, fica - desde já - a conclusão da segunda parte da nova “Missão Impossível” com Tom Cruise. As filmagens da segunda temporada da série “House of the Dragon” ou “Deadpool 3” com Ryan Reynolds e Hugh Jackman podem também ficar comprometidos.