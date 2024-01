Os três arguidos detidos no âmbito das investigações de corrupção na região autónoma da Madeira - Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia - já estão no Tribunal Central de Instrução Criminal.

À entrada, os advogados garantem que estão dispostos a falar. Um dia que se prevê longo com as medidas de coação a serem conhecidas, muito provavelmente, só no início da próxima semana.