Investimentos para a JMJ geram polémica. Costa responde: “Não podemos sempre viver em função do que é o custo”

O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, estão em sintonia quanto às preparações para a Jornada Mundial da Juventude - ambos garantem que “está tudo pronto” para Lisboa receber as centenas de milhares de peregrinos que chegam à capital.

Quanto ao investimento financeiro feito no evento, o primeiro-ministro desvaloriza as críticas: “Não podemos sempre viver em função do que é o custo”.

António Costa garante ainda que este evento irá impulsionar a “projeção internacional” do país, compensando assim todos os investimentos feitos.