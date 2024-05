Saiu em liberdade, mas está proibido de aproximar-se de Betty Grafstein. José Castelo Branco, que é suspeito de violência doméstica, pode ausentar-se do país, já que não houve qualquer proibição nesse sentido.

No entanto, "ao abrigo do termo de identidade e residência (TIR), se tiver de ausentar-se do país durante mais de cinco dias deverá informar o tribunal ou o Ministério Público".

O advogado Telmo Semião explica as medidas de coação aplicadas ao negociador de arte.