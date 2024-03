Médicos duvidam que Kate Middleton não soubesse que tinha um tumor antes da cirurgia abdominal

Após vários meses de especulação, Kate Middleton anunciou esta sexta-feira que foi diagnosticada com cancro, já depois de ter sido submetida a uma cirurgia abdominal. Todavia, os médicos oncologistas não acreditam que a princesa de Gales tenha sido operada em janeiro sem saber que estaria com cancro. Tendo em conta as informações disponibilizadas, os especialistas acreditam que o tumor de Kate Middleton deverá ser no ovário.