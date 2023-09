Médicos recusam fazer mais do que as 150 horas extraordinárias e isso pode comprometer urgências. Já está a acontecer em Viana do Castelo

Mais de mil assinaturas de médicos enviaram uma carta aberta ao Ministério da Saúde, onde se dizem indisponíveis a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias por lei. Ainda assim, a direção clínica do Hospital Viana do Castelo está a destacar estes profissionais de saúde para as escalas até ao final do ano.