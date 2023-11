Um militar da GNR, de 33 anos, que prestava serviço em Quarteira, é acusado pelo Ministério Público de cinco crimes de tortura e um de ofensa à integridade física qualificada.

De acordo com o despacho de acusação, as vítimas, na maior parte dos casos automobilistas, eram agredidas a soco, a pontapé e atingidas com gás pimenta por questionarem as decisões e a autoridade do militar.