“Nada a comentar”. Filho de Marcelo foge às perguntas sobre alegada cunha para tratamento no SNS

Nuno Rebelo de Sousa, o filho do Presidente da República, recusa fazer qualquer comentário à polémica à volta do tratamento de 4 milhões de euros a duas gémeas luso-brasileiras, no Hospital de Santa Maria, em 2020, contra a opinião dos médicos que não queriam receber as bebés na consulta.

O caso foi revelado há três semanas no programa Exclusivo da TVI e já levou várias entidades a abrirem auditorias e inquéritos. O último inquérito foi anunciado esta sexta-feira pela Procuradoria-Geral da República.

A suspeita dos médicos do serviço de neuropediatria aponta para a intervenção do Presidente da República, mas o filho de Marcelo Rebelo de Sousa e a sua esposa, que vivem em São Paulo (a mesma cidade de origem das gémeas), também têm sido visados.

Contudo, Nuno Rebelo de Sousa nunca respondeu aos pedidos de entrevista e numa visita com empresários brasileiros a Lisboa, durante a Web Summit, fugiu às perguntas da TVI.