Não chegou a assumir funções mas é um problema para o Governo: o que se passou com Patrícia Dantas

O processo em que está envolvida Patrícia Dantas tem 120 arguidos, que respondem por uma fraude de 10 milhões de euros. A ex-deputada é suspeita de ter simulado a assinatura de um contrato com uma das empresas da Associação Industrial do Minho para convencer as autoridades europeias a financiar um projeto que nunca conheceu a luz do dia. Ao todo, a ex-secretária regional da Madeira garantiu um financiamento de meio milhão de euros.