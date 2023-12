Natal dos três grandes: FC Porto lança música, Sporting e Benfica animam crianças institucionalizadas

O Natal é tempo de concretizar sonhos. Aursnes e Tiago Gouveia, do Benfica, entregaram presentes na Associação Tempo de Mudar. Ruben Amorim, Frederico Varandas e Hugo Viana visitaram os doentes e utentes do Centro de Medicina de reabilitação de Alcoitão. Os portistas criaram uma canção de Natal, com os jogadores e adeptos.