"Ninguém pode condicionar o sentido da vontade popular", lembra Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa fez um apelo ao voto, numa comunicação ao país no sábado à noite. O Presidente da República destacou que se abre um novo ciclo, e que estas eleições têm semelhanças com as de 2022.

A economia, saúde, habitação e reformas são preocupações fundamentais para o Presidente, mas a instabilidade internacional também o preocupa.

O Presidente garantiu ainda que nenhuma instituição ou pessoa pode condicionar a vontade popular e que quem decide o futuro Governo são de facto os eleitores.