O ataque de uma "potência quase nuclear" contra Israel, a polémica com a descida do IRS e a redução das taxas de juro: Global na íntegra

Guerra no Médio Oriente, dificuldades de recrutamento na Ucrânia, a polémica instalada com a descida do IRS e a redução das taxas de juro do BCE foram alguns dos temas abordados no Global desta semana.

Numa análise ao ataque do Irão contra Israel, Paulo Portas destacou a capacidade de defesa dos israelitas contra uma "potência quase nuclear", empenhando vários sistemas de defesa aérea: o Iron Dome, o Arrow 3 e o David's Sling, que foram todos "muitíssimo eficientes" contra os ataques iranianos.

Na Ucrânia, Paulo Portas aborda as dificuldades de Volodymyr Zelensky no recrutamento de mais de 300 mil soldados, decretando uma nova lei que aperta as regras de mobilização.

Sobre a polémica com a descida do IRS anunciada pelo Governo de Luís Montenegro, Paulo Portas rejeita a ideia de um "embuste" por parte do executivo, mas admite que o primeiro-ministro "poderia ter sido mais claro" quando anunciou os 1.500 milhões de euros de choque fiscal no parlamento.

Na economia, o comentador assinala a trajetória positiva da economia norte-americana e antecipa que o Banco Central Europeu (BCE) pode anunciar uma redução das taxas de juro já no segundo semestre.