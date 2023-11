O Presidente da República começou esta segunda-feira a ouvir os partidos com assento parlamentar sobre o orçamento do Estado.

PS e PSD só serão ouvidos na quarta-feira. Da esquerda à direita, os partidos deixam clara a discordância com as opções do Governo. Os impostos, a falta de habitação e o caos no SNS são as principais preocupações partilhadas com o Presidente da República.