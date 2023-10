O jogador português que foi detido após confrontos com a polícia na Polónia relata, pela primeira vez, o que diz ter sido o horror a que foi sujeito sem saber porquê.

Josué, que joga no Légia de Varsóvia, confessou ter sido tratado como um assassino e confessou que irá demorar muito tempo a recuperar do trauma do vivido em Alkmaar.