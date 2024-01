Pedro Nuno Santos promete acabar com as portagens nas ex-Scut, no Interior e no Algarve. Quer retirar os rendimentos dos filhos do acesso ao Complemento Solidário para Idosos e aumentar para o dobro os limites de consumo de eletricidade com taxa de IVA a 6%.

O secretário-geral do PS acusa ainda a coligação PSD-CDS de recorrer a um choque fiscal que levaria a um rombo nas contas públicas.