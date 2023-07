Joaquim Pinto Moreira não vai suspender o mandato parlamentar. Fonte próxima do antigo autarca de Espinho adianta à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) que o deputado do PSD também tenciona manter-se na bancada do partido.

O líder dos sociais-democratas, Luís Montenegro, ainda não reagiu à acusação, mas promete falar este sábado.