Portugal era apenas porta de entrada na Europa, mas acabou por ser local de tráfico humano de vários imigrantes

Em Odemira e no interior do Alentejo os imigrantes, não só da Europa de Leste, mas também do Paquistão e do Nepal, são explorados e nem sequer chegam a saber quem são os patrões. Entram no país com visto turístico e servem como mão de obra agrícola, vão se deslocando em pêndulo, consoante as necessidades agrícolas.