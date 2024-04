O PSD sofreu um grande revés no Parlamento, esta quarta-feira, ao ver aprovadas as propostas de descida do IRS do PS e outras da esquerda. As propostas do Governo, do Chega e da iniciativa liberal não foram votadas e vão ser discutidas na especialidade.

A proposta do PS que foi aprovada, beneficia quem ganha até 2500 euros e penaliza quem tem rendimentos superiores, que vê a descida do IRS cair para menos de metade do previsto pelo Governo.