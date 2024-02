A caravana da AD esteve pelo interior do país na Feira do Fumeiro, em Trancoso. Luís Montenegro conversou com vários cidadãos e provou diferentes vinhos que "até Marcelo Rebelo de Sousa gosta muito".

E não perdeu a oportunidade de atingir o adversário: "Estamos em eleições porque o PS não foi capaz de criar estabilidade sozinho. E muito menos o faria com uma geringonça 2.0."