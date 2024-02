O presidente ucraniano substituiu o chefe das forças armadas, afastando do cargo Valerii Zaluzhnyi.

O general, que goza de grande popularidade no país, sai do cargo depois de meses de especulação sobre relações tensas com Volodymyr Zelensky. O homem que o vai substituir no cargo é Oleksandr Syrskyi, até agora comandante das forças terrestres ucranianas.