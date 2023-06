Apesar do aumento do custo de vida por causa da inflação, foram as famílias desfavorecidas em Portugal que viram o rendimento aumentar. A suavizar as dificuldades estão o aumento das prestações sociais e o crescimento do emprego. Os dados são do banco de Portugal.

O aumento de rendimento após prestações e despesas essenciais subiu 12,9% desde 2021.