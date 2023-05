Seca: impacto na agricultura com milhares de euros de prejuízos

O impacto da seca já é visível, com consequências, por exemplo, na pecuária, com a falta de pastagens, na produção de cereais com um prejuízo na ordem dos 15 milhões de euros e na produção de arroz, onde o prejuízo chega aos 10 milhões de euros. E este ano até choveu bastante. "Se tivéssemos armazenado 1% dess água, teria sido possível armazenar tanto quando o Alqueva está a fazer por ano", afirma Eduardo Oliveira, presidente da Confederação dos Agricultores portugueses (CAP).