Temperaturas de outono com sabor a verão e a férias

Em pleno outono as temperaturas estão acima da média. E o calor chega a todos. A região autónoma da Madeira e nove distritos do continente estiveram este sábado com avisos do IPMA por causa das temperaturas elevadas. E a situação pode manter-se durante a próxima semana. Com temperaturas que sabem a férias, houve quem rumasse ao sul do país para um fim de semana prolongado