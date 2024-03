À chegada a Aveiro, o secretário-geral do PS reagiu à mobilização conseguida pelo PS na arruada desta tarde na Rua de Santa Catarina no Porto, fazendo comparações com a mesma iniciativa protagonizada pela AD:

"Viram a arruada em Santa Catarina? A nossa e a deles? Viram a diferença? Percebem com quem está o povo português?", afirmou.

E insistiu: "Vocês viram, na rua, a diferença entre as pessoas que estavam connosco e as pessoas que estavam com a AD?"