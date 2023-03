É oficial: Já é conhecido o sexo e o nome do bebé de Sandrina Pratas. Saiba tudo aqui!

Sandrina Pratas já escolheu a madrinha do filho e é uma ex-concorrente do Big Brother! Descubra quem

Sandrina Pratas já revelou oficialmente o sexo e nome do bebé que está à espera, fruto da sua relação com Lucas Santos. A ex-concorrente do «Big Brother» recorreu às redes sociais para anunciar que vai ter uma menina, que se vai chamar Ariel.

Num vídeo partilhado na sua página de Instagram, Sandrina Pratas mostra o momento da revelação do sexo, com fumo e confetis cor de rosa a cruzarem os ares.

«Queridos papais, eu sou o bebê que está crescendo dentro da mamãe e estou muito feliz e ansiosa de poder conhecê-los em breve!», começou por escrever na legenda da publicação.

A ex-concorrente continuou: «Eu sei que os dois têm se esforçado muito para me receber com amor e carinho e, por isso, eu sou muito grato. Eu sinto a mamãe mexendo me e me abraçando, e o papai falando Eu sei que os dois estão ansiosos para me conhecer e eu também estou muito ansioso para conhecê-los!».

«Obrigado a família do Brasil 🇧🇷 que me ajudou na minha revelação para mundo. E obrigado também família de Portugal por tudo. até a avó Maria», rematou.

Sandrina está grávida pela primeira vez e tem partilhado vários pormenores da gravidez através na sua página de Instagram, bem como nas presenças que tem marcado em vários programas da TVI.

Veja o vídeo da revelação em baixo: