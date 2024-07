«Pára tudo... Que corpão é esse???» - Maria Sampaio deixa fãs em 'choque' com vídeo em biquíni

Foi através das redes sociais que Maria Sampaio (39 anos) mostrou a sua excelente forma física e deixou muitos seguidores 'de queixo caído'.

Maria Sampaio deixou muitos fãs em 'choque', com um vídeo em biquíni. «Pára tudo... Que corpão é esse??? Qual a dica?» - pode ler-se num dos comentários da publicação feita no passado dia 15 de junho.

Para além dos elogios, a atriz recebeu vários pedidos de mulheres que pretendem emagrecer, como: «És maravilhosa...o q fizeste para estares em tão boa forma? Obrigada» ou ainda «Já estás completamente em forma!!!! Como consegues?».

Recorde-se que Maria Sampaio foi mãe em outubro de 2022, após vários tratamentos hormonais, que alteraram bastante o seu corpo.

No À Conversa com Ana Rita Clara, quando ainda estava grávida, a atriz falou do impacto que estas mudanças tiveram em si e da questão das mulheres serem mais pressionadas para cumprirem certos padrões de beleza.

Maria Sampaio regressou à TVI quase 20 anos depois da sua estreia, na novela de sucesso Festa é Festa, sendo que a sua estreia havia sido na 2ª temporada dos Morangos com Açúcar (que arrancou em 2004 e terminou no verão de 2005).

Para além da ficção, a atriz dedica-se, paralelamente, à música e brilhou também no programa A Tua Cara Não Me É Estranha.

