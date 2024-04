Há 59 min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) conta a Simone (Alexandra Lencastre) que encheu a mala de viagem com bolsas caras por Justino não a ter deixado levar as suas jóias. Explica à mãe que Justino (António Capelo) a expulsou de casa por ter descoberto as patifarias que ela fez a Cacau (Matilde Reymão), tendo inclusivamente um vídeo concludente sobre o tema.