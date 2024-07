Casada três vezes é acusada pelas três sogras de ser ninfomaníaca e de ter matado o marido

Hoje às 19:12

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Língua da sogra». Recebemos Maria Alice Viana e Gertrudes Oliveira. Maria Alice foi casada três vezes e recentemente a má relação que tinha com as três sogras, piorou. Maria é acusada de ser ninfomaníaca e de ter matado o marido. Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os pormenores deste caso.