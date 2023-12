Cifrão recorda «presença» de Angélico Vieira: «Eu tive esse minuto de vida com ele aqui atrás... Não vi, mas senti-o»

Hoje às 11:11

No «Conta-me», o ator e cantor Cifrão, fala-nos do momento em que sentiu a presença de Angélico Vieira num concerto da banda D'ZRT. Recorde-se que Angélico Vieira, que se tinha dado a conhecer ao público através da série da TVI "Morangos com Açúcar", sofreu um aparatoso acidente de viação na madrugada de 25 de junho de 2011, no quilómetro 258,9 da A1, perto de Estarreja. Tinha, na altura, 28 anos.