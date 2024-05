Comentadores analisam caso de idoso desaparecido

Há 2h e 36min

Na «Atualidade», a repórter Tânia Rei faz o enquadramento do caso de homem escravizado, durante 17 anos. os nossos comentadores analisam caso de homem escravizado, durante 17 anos, a conversa evolui para a frieza perante a miséria e pobreza crescente na sociedade. A repórter Ticiana Xavier faz o enquadramento do caso de um homem que envenenou os pais com «sal sagrado» depois de consultar bruxa. O casal foi internado. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um idoso desaparecido há dois dias. Os nossos comentadores analisam caso de cão que atacou mulher na cara, braços e costas e o dono foi condenado.