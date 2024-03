Comentadores analisam caso insólito em que o assaltante é atingido a tiro por vítima de assalto

Há 3h e 14min

Na «Atualidade», o repórter Pedro Bichardo Ramos faz o enquadramento do caso de uma mulher encontrada morta em horta, o caso tem pistas que levantam a suspeita de crime. Partilhamos entrevista com sobrinha da vítima. A repórter Carolina Resende Matos faz o enquadramento do caso de um homem que ao ser assaltado atinge o assaltante com um tiro numa perna. Partilhamos entrevista com vizinho do idoso assaltado. A psicóloga Joana Amaral Dias comenta caso de jovem, de 16 anos, violada brutalmente, por três homens.