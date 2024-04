Saiba porque motivo Daniela Ventura tem de comer carne Halal e o que é!

A carne consumida por Daniela Ventura tem dado que falar! Catarina Miranda tem-se queixado do preço da carne "especial" da concorrente muçulmana do Big Brother 2024. Neste artigo compreenda melhor o que é a carne halal e porque motivo é fulcral para quem pratica o islamismo.

Os praticantes do islamismo seguem obrigatoriamente as leis da Allah (Deus), em vários campos, como no da alimentação. Vamos saber mais...

Halal em árabe significa “legal” ou “permitido". É um termo utilizado para descrever o que é permitido pelas leis da religião. Os alimentos halal são permitidos para consumo e obtidos de acordo com as normas ditadas pelo Alcorão e pela Jurisprudência Islâmica. Animais como os bovinos, podem ser considerados halal, desde que sejam abatidos segundo os Rituais Islâmicos. Não comem porco. Daí a concorrente praticante do islamismo carecer de uma carne especial e esse pedido ser fulcral na lista de compras.

Carne Halal: o abate do animal deve ser feito por uma pessoa muçulmana que pede permissão ao Deus para o fazer, como forma de obediência e agradecimento. Os animais abatidos devem estar saudáveis e em perfeitas condições físicas. Os instrumentos utilizados neste tipo de abate devem ser restritos para este, não podendo ser usados no abate convencional. No ato da degolação, o animal deve estar com a cabeça voltada para Meca (cidade da Arábia Saudita considerada a mais sagrada do mundo pelos muçulmanos). A morte deve ser instantânea, para que o animal sofra o menos possível.