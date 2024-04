Francisco Monteiro comenta as declarações de Miranda sobre o seu corpo: «Não se deve comentar a forma física de alguém que não conhecemos»

Desde o primeiro minuto, Catarina Miranda tem sido uma das concorrentes mais mediáticas desta edição e, desta vez, a chef de Almeirim gerou uma polémica que envolve o vencedor da edição de 2023 do Big Brother, Francisco Monteiro.

Num momento de descontração entre os concorrentes no sofá da casa mais vigiada do país, começam a falar de homens portugueses conhecidos e atraentes. Catarina Miranda não hesita em mencionar o vencedor da edição de 2023, Francisco Monteiro: «O Monteiro faz o meu estilo porque não é tonificado». Rita Oliveira apressa-se a destruir a fantasia de Miranda dizendo que «ele está com a Márcia», ao que a colega responde: «Ela não quer nada com ele!». Ao continuarem a comentar a dinâmica entre Francisco Monteiro e Márcia Soares, Miranda continua determinada: «Não acho que eles vão ter alguma coisa, até porque ele faz muito mais o meu género».

Francisco Monteiro não demorou a reagir com desagrado às palavras da concorrente nas suas redes sociais: «Não! Mas não se deve comentar a forma física de alguém que não conhecemos em televisão nacional. Mas isso é demasiado para a senhora entender, não é?». O grande vencedor da edição de 2023 chegou a ter alguns desentendimentos e momentos frágeis na casa devido à sua forma física e a alguns comentários que feriram algumas das suas sensibilidades.