Comentadores analisam explosão violenta que matou mãe e filha

Hoje às 12:58

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de explosão que vitimou mãe e filha de nove anos. O repórter Pedro Ramos Bichardo explica todos os pormenores do caso de um homem que incendiou antigo Externato e matou duas pessoas. Partilhamos entrevista com irmã da mulher assassinada. O repórter Tiago Lima explica todos os pormenores do caso de um espancamento. os suspeitos roubaram 90 euros a um homem, de 64 anos, e espancaram-no em plena rua. Os nossos comentadores analisam os casos.