Criança atirou uma faca ao namorado da irmã, o vizinho interveio e partiu cristaleira. Agora, mãe da criança exige ser reembolsada

Hoje às 18:11

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Criança de cristal». Recebemos Otília Neves e Virgílio Costa. Otília tem um filho menor que sofre de um distúrbio mental. Apesar de nunca se ter mostrado violento, o filho de Otília teve um comportamento inesperado que levou à intervenção do vizinho. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os pormenores do sucedido.