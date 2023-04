«Ela já não está contigo e não tens o direito de passar a vida a torturá-la!»

Há 1h e 13min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) vê Rita (Diana Nicolau) e Alice (Mafalda Marafusta) dentro do carro, aproxima-se e começa a fazer figuras. Alice pede que pare, mas ele acusa-a de fazer figuras piores, Rita manda-o arranjar uma vida e arranca com o carro, fazendo Xavier estatelar-se no chão.