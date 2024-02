Goucha destaca pormenor do look de Cristina Ferreira na gala TVI: «Há muitos corações roxos, não é por acaso...»

Há 3h e 45min

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha chegaram juntos à Passadeira Vermelha da gala dos 31 anos da TVI, que decorre no Casino Estoril. Sempre bem dispostos e muito divertidos, falaram da noite de surpresas e dos looks escolhidos. Muito atento, Manuel Luís Goucha destacou a cor do primeiro vestido de Cristina Ferreira, que é roxo, e relembrou os corações roxos que têm sido usados pela apresentadora. «Há muitos corações roxos, não é por acaso...», disse Manuel Luís Goucha, deixando Cristina Ferreira às gargalhadas