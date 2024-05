Lalá descobre quem é Valdemar

Ontem às 23:04

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) despede-se de Lalá (Inês Castel-Branco), dizendo-lhe para sair mais tarde quando eles se forem embora. Valdemar diz a Júlia (Fernanda Serrano), Jaime (Sérgio Praia) e Salomão (Paulo Pires) que o seu plano passa por tirar a mulher do quarto do hotel, pensando depois no que fazer. Fica atónito por eles lhe contarem que Marco está com essa mulher no quarto, estando envolvido nessa história. Lalá fica em choque por descobrir que Valdemar é irmão de Regina.