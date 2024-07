São irmãs, uma é atriz e a outra também é uma cara conhecida da TVI. Reconhece estas meninas?

São irmãs. Uma é a atriz Beatriz Barosa (de 27 anos) - que podemos ver atualmente em Festa é Festa - e a outra também é uma cara conhecida da TVI: trata-se de Luisinha Oliveira (de 24), que brilhou no programa Dança com as Estrelas, no início deste ano.

A atriz e a modelo, naturais do Porto, têm construído carreiras de grande sucesso (e visibilidade pública), mas é na família que ambas encontram o seu porto seguro.

No Em Família, a 24 de fevereiro, as irmãs explicaram porque usam apelidos diferentes.

Recorde-se que Beatriz Barosa deu os primeiros passos na nossa ficção em 2016, na série Massa Fresca (em 2016) e, depois disso, integrou o elenco de Amar Depois de Amar e ainda Amar Demais.

Veja, na galeria em cima, algumas das melhores fotografias de Luisinha Oliveira, que promete continuar a conquistar no mundo da moda.