Inês Morais ou Catarina Miranda: quem foi a pessoa mais difícil de suportar? Daniela Ventura responde!

Daniela Ventura confessa: «Foi o Islão que me salvou a vida!»

Daniela Ventura, apontada por muitos como vencedora, ficou em segundo lugar no «Big Brother 2024». A segunda finalista esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira onde fez um balanço do seu percurso na casa.

A ex-concorrente foi alvo de várias críticas por se intrometer em todas as discussões que geravam na casa. No «Dois às 10», assistimos às imagens mais polémicas da segunda finalista desta edição.

Daniela Ventura foi uma das grandes protagonistas deste jogo e esteve envolvida em várias discussões na casa. «É normal nós estarmos ali num momento tão irritadiços com tudo e mais alguma coisa que acabamos por dizer coisas que não são de nós», começou por explicar a segunda finalista desta edição. «A minha vida lá fora é muito pacífica e isso nem sequer acontece na minha vida (discussões). No contexto que estamos, lá dentro, estava cansada com tudo, extravasava», acrescentou.

Cristina Ferreira confrontou a ex-concorrente com comentários polémicos: «Quando ouves ‘eras uma mal-educada, malformada' (…) isso não mexe contigo?».

«Não mexe porque é uma coisa que eu própria já tenho a consciência que é uma coisa que eu própria lá dentro já dizia. Não era mal-educada, mas era explosiva. Lá dentro, tinha a cabeça sempre em água. Uma pessoa depois esquece-se o que tem de dizer e depois diz porcaria», frisou Daniela.

« Quem foi a pessoa mais difícil de suportar? ». Daniela Ventura garantiu: «A Inês. A Miranda, apesar de ter sido a pessoa que foi, via-se que era jogo enquanto a Inês era a personalidade. Era uma coisa que me irritava mesmo a fundo».

A ex-concorrente descartou ainda a possibilidade de haver uma amizade com Inês Morais: «Há muita coisa que foi vista e que foi feita e certas respostas que ela deu aqui. Não procuro amizades novas, principalmente quando não as necessito ou que eu sei que pode não ser muito benéfico para mim (…) Ela consegue ser muito querida, é o falar normal e encontrá-la. Não há necessidade da minha parte nem na dela (serem amigas). Acho que estamos muito bem, mas quando estamos mal, escala numa falta de respeito».