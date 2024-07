Daniela Ventura explica o motivo de usar Hijab: «O Hijab é a minha coroa (...)». Saiba tudo

Daniela Ventura, apontada por muitos como vencedora, ficou em segundo lugar no «Big Brother 2024». A segunda finalista esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira onde fez um balanço do seu percurso na casa.

A ex-concorrente converteu-se para o islamismo numa fase menos boa da sua vida e explicou: «Eu já conhecia algumas pessoas e quis conhecer um bocado a religião e nesse momento começou a aparecer vídeos no TikTok que me despertou ainda mais interesse. Quanto mais eu lia o Alcorão, mais eu me apaixonava».

«A mulher tem mesmo muitos direitos só que se calhar porque as pessoas veem que nos cobrimos há aquela coisinha…(…) O Hijab é a minha coroa. O facto de andar na rua, as pessoas conseguem ver que eu sou muçulmana e isso para mim aperta-me o coração de uma forma muito bonita. Eu quero que as pessoas vejam que eu tenho tanto orgulho porque foi o islão que me salvou a vida», acrescentou.

Confrontada por Cristina Ferreira, sobre ter passado por uma fase menos boa, a apresentador quis saber o que a fazer querer converter-se: «Estava mesmo no limite. Cada dia que passava eu pensava ‘meu Deus, quando é que isto acaba?’. Eu queria sentir que estou aqui a fazer alguma coisa. Comecei a viver para Deus e comecei a viver para mim», disse Daniela Ventura.

Das polémicas dito dentro e fora da casa sobre a sua religião, Daniela Ventura frisou: «Isto tudo também vem dos comentários que geraram na casa. A forma de eu responder é simples: quando uma coisa é dita e que me toca desta forma, eu não vou fingir. Se naquele momento eu sinto isto, eu não vou dar voltinhas às rotundas (…) No início era muito sobre isso. Eu sentia que era a Daniela da religião e não era eu».

Cristina Ferreira confrontou Daniela Ventura: «Sentiste que estavas a pecar em algum momento?». A muçulmana garantiu: «Sim, nós pecamos todos os dias (…) deitava ali na cama e chorava. Eu não posso ficar a viver uma vida a massacrar. Aconteceu, peço desculpa à pessoa e tento melhorar».