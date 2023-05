Há 30 min

Isa Oliveira é a protagonista de um dos momentos virais na última gala. A concorrente responde a uma pergunta do comentador Flávio Furtado: «Esta semana vi-te por duas ou três vezes incentivar a Mariana a dormir com o Moisés. Não é que não lhes falte vontade, mas acharias piada se alguém cá fora incentivasse, por exemplo, o Domingos [Terra] a dormir com alguém?»