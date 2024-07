Inês Aires Pereira declara-se a Raquel Tillo: «Eu amo-a tanto, meu Deus do céu!»

28 mai, 16:31

Foi através das redes sociais, no passado dia 27 de maio, que Inês Aires Pereira (de 34 anos) assinalou o aniversário de alguém muito especial na sua vida.

Inês Aires Pereira declarou-se a Raquel Tillo: «Eu amo-a tanto, meu Deus do céu! Parabéns babe! 💞» - escreveu na legenda das fotos que partilhou da amiga.

Recorde-se que Inês Aires Pereira se terá separado, há poucos meses, do pai dos seus filhos (Alice, de 4 anos, e Joaquim, de 2), David Ferreira da Silva.

A atriz e humorista começou o seu percurso na TVI no Cristina ComVida, de Cristina Ferreira (em 2021), onde deu vida a Neuza, uma das personagens icónicas do programa. Posteriormente, estreou-se na nossa ficção, interpretando o papel de Alice na novela em Para Sempre.

Já Raquel Tillo tornou-se uma cara bem familiar para o grande público quando foi concorrente no Dança com as Estrelas, onde brilhou.

