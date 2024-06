Joana Diniz já deu o nó! Veja as imagens incríveis do casamento

Joana Diniz, ex-concorrente do Big Brother, e Flávio Miguel já estão casados!

A cerimónia e festa aconteceu no passado sábado, dia 1 de junho. Os noivos partilharam com os seguidores vários momentos deste dia especial, no Instagram.

Veja o vídeo partilhado pelo casal, aqui. E, percorra a galeria para ver as fotos do casamento.

De recordar que Joana Diniz e Flávio Miguel estavam noivos desde o início de novembro, mas o noivado não durou muito. No final de dezembro de 2023, a antiga concorrente do Big Brother anunciou a separação com Flávio Miguel.

Contudo, 2024 trouxe boas notícias: O casal reconciliou-se e o casamento está prestes a acontecer! Esta novidade foi revelada através das redes sociais da antiga concorrente do "Big Brother".

Joana Diniz respondeu a várias perguntas dos seguidores. De entre elas, a que se destacou mais foi: «Sempre vão casar?» e a ex-concorrente esclareceu:

"Vamos casar-nos, se Deus quiser. Infelizmente, ser conhecida faz com que, por vezes, tenha que expor certas fases menos boas da nossa vida (coisas normais que acontecem a pessoas normais) pela pressão social. Ambos precisávamos de estar sós para colocarmos as ideias no lugar e está tudo certo. Foi bom para o nosso crescimento pessoal. Faz parte".

À afirmação de um fã: "o amor venceu", Joana afirmou: "Sempre vencerá, porque é o melhor do mundo. Ninguém vive sem amor". A maior curiosidade foi saber se já há data para o casamento! Joana Diniz satisfez esta curiosidade e informou que está marcado para este ano: "2024".

Percorra a galeria e veja as respostas de Joana Diniz aos fãs.

Aproveite e veja o momento em que o casal revela tudo sobre o casamento, em novembro de 2023:

A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother Duplo Impacto», e o seu noivo, Flávio Miguel, revelaram tudo sobre este marco importante:

Saiba como foi o pedido de casamento inesperado de Joana Diniz:

Saiba quantos convidados iria ter o casamento: