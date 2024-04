Rodrigo Paganelli tece largo elogio a Fernanda Serrano: «Tirámos essa característica da 'mãe'...»

Há 1h e 53min

No «Em Família», recebemos os atores João Bettencourt, Luís Simões e Rodrigo Paganelli, que já foram filhos de Fernanda Serrano na ficção. Luís Simões foi 'filho' da a atriz na novela «Filha do Mar». Rodrigo Paganelli foi filho da atriz na novela «A Impostora» e o ator João Bettencourt foi o 'filho' mais recente, na novela «Quero é Viver». A atriz revela as coisas mais importantes que um ator deve ter e tece largos elogios aos seus 'filhos da ficção'.