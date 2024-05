Daniela Ventura surpreende no momento da despedida a Catarina Miranda: Veja o pormenor que escapou os olhares menos atentos

Catarina Miranda abandonou a casa do Big Brother, após ter tido um comportamento agressivo que foi reprovado pelo Big. A ex-concorrente partiu um copo durante o almoço e atingiu o colega Gabriel Sousa, que necessitou de cuidados médicos.

No Big Brother Especial de ontem, com Cláudio Ramos, os concorrentes tiveram a oportunidade de assistir às imagens do incidente e, no final, o Big comunicou a todos a sua decisão.

A expulsão de Catarina Miranda foi marcada por diversas reações e comentários por parte do colegas. No momento da despedida, houve um momento que escapou aos telespectadores.

Daniela Ventura e Catarina Miranda deram um abraço, mesmo após todas as discussões que tiveram. Daniela Ventura desejou "muito boa sorte" à ex-colega. Miranda agradeceu o gesto. Um abraço forte que marcou a saída de Catarina Miranda.

Continue a acompanhar tudo no Ao Minuto no Big Brother.