Tiago mostra a Cacau a fotografia da mãe dela

Há 1h e 22min

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) explica a Cacau (Matilde Reymão) que a mulher daquela fotografia era uma professora que trabalhou em Itacaré e ela ser a pista que precisam para descobrir a outra filha que Justino (António Capelo) tem. Cacau continua muito espantada com a história de Justino poder ter tido uma filha com a mulher da fotografia. Questiona Tiago qual é o interesse dele naquilo, com este a contar-lhe que foi ele quem provocou involuntariamente o acidente de Justino (António Capelo).