Catarina Miranda deixa mensagem a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira: «A TVI é a minha casa»

Catarina Miranda, após ter sido expulsa da casa mais vigiada do país, no passado dia 16 de maio, por ter atirado um copo de vidro ao chão, tem dado que falar fora do ecrã.

Um dos momentos que marcou a saída da ex-concorrente foi o confronto com Francisco Monteiro, na gala de sábado, dia 18 de maio.

A ex-concorrente decidiu deixar uma mensagem a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Foi através das stories de Instagram que partilhou uma foto dos apresentadores do programa «Dois às 10», deixando uma mensagem.

Na patilha pode-se ler: «A minha admiração por eles vai ser sempre a mesma, não importa o que diga a imprensa». E, acrescentou: «A TVI é a minha casa».

