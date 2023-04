Bárbara Parada revela curiosidade sobre o Big Brother: «Sabiam que…»

Bárbara Parada partilhou com o seguidores uma imagem de um momento que viveu dentro da casa do Big Brother em que estava deitada no chão do jardim a olhar para o céu.

No Twitter, Bárbara Parada aproveitou a imagem e partilhou uma curiosidade: «Sabiam que lá na casa não conseguimos ver as estrelas? Os holofotes lá fora são tão tão fortes que ofuscam e só vemos preto, que agonia. 2 meses e 3 semanas sem ver estrelas logo eu que amo olhar para elas».

«Btw eu aqui estava deitada na relva toda molhada e estava meio a chover, já estava toda frita do cérebro não liguem», acrescentou a ex-concorrente.